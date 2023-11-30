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«Астон Вилла» готова продать Дендонкера

30 Ноября 2023 • 20:57 Комментировать
Борнмут
...
Астон Вилла
1 3.50 X 4.00 2 2.00
03.12 17:00

Близится зима, а вместе с ней и зимнее трансферное окно. Как сообщает британский Football Insider, бирмингемская «Астон Вилла» хоть прямо сейчас готова расстаться со своим бельгийским полузащитником Леандером Дендонкером.

Как сообщает источник, 28-летний хавбек по-прежнему не входит в планы главного тренера «вилланов» Унаи Эмери. В этом сезоне он играет нерегулярно – он вышел на поле в восьми матчах и не отличился результативными действиями.

Контракт бельгийца с бирмингемским клубом действует до середины 2026 года. В команде он находится с лета 2022. Ранее в Англии воспитанник «Андерлехта» выступал за «Вулверхэмптон».

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