«Астон Вилла» готова продать Дендонкера

Близится зима, а вместе с ней и зимнее трансферное окно. Как сообщает британский Football Insider, бирмингемская «Астон Вилла» хоть прямо сейчас готова расстаться со своим бельгийским полузащитником Леандером Дендонкером.

Как сообщает источник, 28-летний хавбек по-прежнему не входит в планы главного тренера «вилланов» Унаи Эмери. В этом сезоне он играет нерегулярно – он вышел на поле в восьми матчах и не отличился результативными действиями.

Контракт бельгийца с бирмингемским клубом действует до середины 2026 года. В команде он находится с лета 2022. Ранее в Англии воспитанник «Андерлехта» выступал за «Вулверхэмптон».