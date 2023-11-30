​«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в Бундеслиге

«Манчестер Юнайтед» изучает трансферный рынок в поиске вариантов по усилению своего состава. Как сообщает The Guardian, «красные дьяволы» проявляют интерес к нападающему Серу Гирасси из «Штутгарта».

27-летний Гирасси в этом сезоне привёл к себе внимание многих статусных клубов, забив 16 голов и отдав два голевых паса в 11 матчах. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 40 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 2 декабря – против «Ньюкасла» на выезде.