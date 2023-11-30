​Дайч прокомментировал слухи о своём контракте

В прессе появилась информация о том, что «Эвертон» отложил переговоры с главным тренером команды Шоном Дайчем о новом контракте из-за снятия 10 очков. Сам специалист дал комментарий на этот счёт.

«Я понятия не имею, откуда берутся эти истории. Я правда не знаю ничего. Я продолжаю работать с командой здесь, в «Эвертоне», - сказал Дайч, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

«Эвертон» после снятия 10 очков за финансовые нарушения оказался на предпоследней позиции в таблице Премьер-лиги. Команда Шона Дайча опережает «Бёрнли» только по разности мячей.