​С «Эвертона» могут ещё раз снять очки

Недавно с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушения финансовых правил. «Ириски» превысили допустимый лимит убытков за трёхлетний период, который завершился сезоном 2021/2022. В настоящий момент на рассмотрении находятся финансовые отчёты мерсисайдцев за сезон 2022/2023. Если будут выявлены дополнительные нарушения, с команды могут снова снять очки, пишет Goal со ссылкой The Times.

Дело в том, что новые правила предусматривают вынесение решений по делам клубов до конца текущего сезона, а не тогда, когда итоговая таблица уже сформирована.

На текущий момент «Эвертон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.