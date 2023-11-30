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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​С «Эвертона» могут ещё раз снять очки

30 Ноября 2023 • 19:05 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Эвертон
1 2.80 X 3.35 2 2.60
02.12 20:30

Недавно с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушения финансовых правил. «Ириски» превысили допустимый лимит убытков за трёхлетний период, который завершился сезоном 2021/2022. В настоящий момент на рассмотрении находятся финансовые отчёты мерсисайдцев за сезон 2022/2023. Если будут выявлены дополнительные нарушения, с команды могут снова снять очки, пишет Goal со ссылкой The Times.

Дело в том, что новые правила предусматривают вынесение решений по делам клубов до конца текущего сезона, а не тогда, когда итоговая таблица уже сформирована.

На текущий момент «Эвертон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон

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