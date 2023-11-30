​Назван момент, когда Гвардиола мог уйти из «Манчестер Сити»

В книге «Сити» Пепа: Создание суперкоманды» была изложена интересная история, которая относится к августу 2020 года. Тогда «Манчестер Сити» проиграл «Лиону» со счётом 1:3 и вылетел из Лиги чемпионов.

Один из менеджеров клуба сообщил о том, что Хосеп Гвардиола в тот момент мой уйти из «Манчестер Сити».

«Это был важный момент. Пеп винил себя, и я думаю, что он мог бы подать в отставку, если бы председатель Халдун аль-Мубарак не вмешался. Он зашёл в раздевалку сразу после матча и сказал: «Это тяжёлый вечер, но мы оправимся от этого. Это не наш год, но наше время придёт, если мы не позволим сбить себя с пути. Прямо сейчас нам нужно верить в себя больше, чем когда-либо. Пеп был ошеломлён», - такая цитата приводится в книге.