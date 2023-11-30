​Гвардиола проводил частный ужин с Уокером в японском ресторане

Летом Кайл Уокер мог перейти в «Баварию», но остался в «Манчестер Сити». В книге «Сити» Пепа: Строительство суперкоманды» говорится о том, что испанский тренер в своё время поужинал с Уокером в дорогом ресторане, и это поспособствовало решению игрока остаться.

«Когда Пеп объявил стартовый состав в Стамбуле [на финал Лиги чемпионов], Кайл Уокер был встревожен, ведь его там не было. Однако Уокеру ещё предстояло сделать важную работу. Пеп хотел, чтобы он выступил перед командой в раздевалке, что отражало его растущий статус лидера и доверие Пепа к нему.

Уокер являлся влиятельной фигурой вплоть до Стамбула – можно вспомнить его шикарные выступления в полуфинале против Винисиуса Жуниора. Отношения Уокера с тренером стали ключевым фактором в его решении остаться. Во время частного ужина в японском ресторане Musu в Манчестере Пеп подчеркнул ценность Уокера как в раздевалке, так и на поле. И вскоре Кайл согласился продлить контракт», - говорится в книге.