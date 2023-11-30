​«Арсенал» ведёт переговоры с Томиясу

«Арсенал» ведёт переговоры о новом долгосрочном контракте с защитником Такэхиро Томиясу. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

По данным источника, «Арсенал» уже сделал Томиясу предложение. Оно предусматривает улучшение условий.

Действующий контракт связывает Такэхиро Томиясу с «канонирами» до экватора 2025 года. При этом в договоре есть опция продления ещё на сезон.

Всего за «Арсенал» Томиясу провёл 71 матч. На счету 25-летнего японца один гол и пять результативных передач на партнёров.

Ранее слухи связывали Такэхиро Томиясу с «Баварией».