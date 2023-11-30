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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа самая грубая команда текущего сезона АПЛ

30 Ноября 2023 • 17:21 Комментировать
Челси
...
Брайтон
03.12 17:00

Лондонский «Челси» - самая грубая команда текущего сезона Английской премьер-лиги. Как сообщает портал Transfermarkt в своём рейтинге, у игроков «синих» набралось 43 предупреждения.

Это на шесть больше, чем у «Вулверхэмптона» со второго места рейтинга, у «волков» 37 предупреждений. Также, как и «Ньюкасла».

На третьем месте с 36 карточками расположились игроки аутсайдера первенства, «Шеффилд Юнайтед». Четвёртое место у «Брайтона», 35 предупреждений. 33 – у клуба «Ноттингем Форест».

Напомним, что после 13 туров Премьер-лиги турнирную таблицу возглавляет «Арсенал», у «канониров» 30 очков. Второе место делят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» с 29 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси

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