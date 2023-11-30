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​Решение по делу о возможных финансовых нарушениях «Манчестер Сити» могут вынести в 2025 году

30 Ноября 2023 • 17:09 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
03.12 19:30

«Манчестер Сити» и АПЛ согласовали дату начала судебного процесса по обвинениям в адрес клуба. Как известно, в феврале «горожан» обвинили в 115 финансовых нарушениях. По информации Daily Mail, судебный процесс стартует поздней осенью следующего года. В настоящий момент ведётся работу по сбору свидетельских показаний.

Ожидается, что вердикт по делу «Манчестер Сити» может быть вынесен примерно летом 2025 года. Интересно, что именно до конца сезона 2024/2025 рассчитан действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «горожанами».

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Как может выглядеть таблица АПЛ, если всех нарушителей накажут

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Манчестер Сити АПЛ

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