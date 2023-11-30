​У «Манчестер Юнайтед» нет шансов купить Гехи в январе

«Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно настроен усилить оборонительную линию. Желание «красных дьяволов» понять легко – уж слишком много голов пропускает команда в этом сезоне.

Сообщалось, что главной целью «Юнайтед» на январь является защитник Марк Гехи из «Кристал Пэлас». При этом лондонский клуб сообщил манкунианцам о том, что у них «нет шансов» подписать Гехи до завершения Евро-2024. Такой информацией располагает Daily Express.

Марку Гехи летом исполнится 24 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 35 миллионов евро.