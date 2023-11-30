​Лаутаро Мартинеса в АПЛ не будет

Лаутаро Мартинес проводит шикарный сезон в «Интере», и слухи связывают аргентинца с топ-клубами Премьер-лиги – с «Челси» и «Манчестер Юнайтед». При этом ожидается, что Мартинес в Англию не поедет. Вместо этого капитан «нерадзурри» подпишет новый контракт со своим клубом, пишет 90Min.

Действующее трудовое соглашение связывает Мартинеса с «Интером» до середины 2026 года. Если брать нынешний сезон, то аргентинец провёл 18 матчей, в которых забил 15 голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Лаутаро Мартинеса в 100 миллионов евро.