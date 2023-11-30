​Мбаппе и «Ливерпуль» - признаков интереса к игроку нет

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года, и слухи связывают топ-форварда не только с «Реалом». Интерес к Мбаппе приписывают представителям Премьер-лиги, в том числе «Ливерпулю». Однако каких-либо признаков интереса к Килиану со стороны мерсисайдцев нет, о чём рассказывает Football Transfers. Отмечается, что в настоящий момент 24-летний нападающий полностью сосредоточен на сезоне в «ПСЖ».

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе провёл 17 матчей, в которых забил 17 голов и отдал два результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.

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