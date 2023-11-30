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​«Барселона» хочет продлить аренду Канселу слухи

30 Ноября 2023 • 16:22 Комментировать

Защитник Жоау Канселу выступает за «Барселону» в аренде – права на португальца принадлежат «Манчестер Сити». В прессе появляется информация о желании каталонского клуба выкупить Канселу, однако финансовое положение «сине-гранатовых» остаётся непростым, и провернуть сделку непросто.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на испанский Sport, желанием «Барселоны» является не выкуп, а продление аренды Канселу ещё на сезон – до середины 2025 года.

Стоит сказать, что трудовое соглашение 29-летнего Жоау Канселу в Манчестере рассчитано до конца сезона 2026/2027.

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