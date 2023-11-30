Каррагер призвал ограничить влияние тен Хага на трансферы «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что руководству «Манчестер Юнайтед» стоит ограничить влияние главного тренера команды Эрика тен Хага на трансферы.

«У главных тренеров слишком много власти в этом вопросе. Наставник зачастую подписывает, кого захочет из своих личных предпочтений. 60-70% игроков, которых купил тен Хаг, это его бывшие подопечные. Но эта стратегия не работает. Ему нельзя подписывать всех подряд», - передает слова эксперта Daily Mail.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, а в Лиге чемпионов располагается на последней позиции в группе.

Каррагер: «Переход Каземиро - ужасное решение «Манчестер Юнайтед»