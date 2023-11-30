Каррагер: «Переход Каземиро - ужасное решение «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт Джейми Каррагер критически высказался о трансфере бразильского полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

«Переход Каземиро – ужасное решение с точки зрения бизнеса. Мне без разницы, насколько хорош он был раньше. 70 миллионов за парня, которому за 30 лет, это огромные деньги. А еще ведь ему предложили длительный контракт. Он уже начал идти на спад», - передает слова Каррагера таблоид Daily Mail.

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2022 года. Его контракт рассчитан на четыре сезона. Нынешняя трансферная стоимость 31-летнего опорника оценивается в 40 миллионов евро.