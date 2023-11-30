«Барселона» приняла решение выкупить Канселу

Каталонская «Барселона» приняла решение выкупить защитника Жоау Канселу на постоянной основе. По информации от журналиста Роджера Торелло, руководство осталось под впечатлением от выступлений португальца в первые месяцы.

Напомним, Канселу защищает цвета «Барселоны» на правах аренды. Источник сообщает, что «Манчестер Сити» требует за полноценный выкуп игрока 25 миллионов евро, но руководство «Барселоны» приложит все усилия для того, чтобы снизить ценник на опытного португальца.

В своём последнем матче за «Барселону» Канселу забил гол и оформил ассист против «Порту» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.