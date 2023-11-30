Глен Джонсон: «Уверен, молодые игроки «Челси» в будущем станут звёздами»

Бывший защитник лондонского «Челси» Глен Джонсон поделился ожиданиями насчёт будущего молодых игроков, которых руководство «синих» приобрело в последние три трансферных окна. Напомним, новые владельцы потратили на трансферы свыше миллиарда евро, но «Челси» в данный момент занимает десятую строчку в Премьер-лиге.

«Челси» потребуется время для того, чтобы вернуться на вершину. Я уверен, что молодые игроки, которых они купили, в будущем вырастут в больших звёзд», – приводит слова Джонсона журналист Саймон Филлипс.

«Челси» в следующем туре Премьер-лиги примет у себя дома «Брайтон».