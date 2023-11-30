Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Глен Джонсон: «Уверен, молодые игроки «Челси» в будущем станут звёздами»

30 Ноября 2023 • 11:20 Комментировать
Челси
...
Брайтон
03.12 17:00

Бывший защитник лондонского «Челси» Глен Джонсон поделился ожиданиями насчёт будущего молодых игроков, которых руководство «синих» приобрело в последние три трансферных окна. Напомним, новые владельцы потратили на трансферы свыше миллиарда евро, но «Челси» в данный момент занимает десятую строчку в Премьер-лиге.

«Челси» потребуется время для того, чтобы вернуться на вершину. Я уверен, что молодые игроки, которых они купили, в будущем вырастут в больших звёзд», – приводит слова Джонсона журналист Саймон Филлипс.

«Челси» в следующем туре Премьер-лиги примет у себя дома «Брайтон».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Глен Джонсон

Новости по матчу

Сегодня, 30 Ноября
11:20
Глен Джонсон: «Уверен, молодые игроки «Челси» в будущем станут звёздами»
29 Ноября
21:16
Де Дзерби подтвердил, что травма Фати оказалась серьёзной
16:20
Журналистка Килес: «Думаю, де Лаурентис может отпустить Осимхена в январе»
16:13
«Челси» выбыл из гонки за Москардо
15:55
Тьяго Силва: «Джеймс – отличный капитан для «Челси»
15:17
Тьяго Силва: «Когда я перешёл в «Челси», то сразу почувствовал любовь с первого взгляда» 1
13:00
Журналист Кинселла: «Челси» получил 23 миллиона евро за Ливраменто, для такого игрока это очень мало»
11:45
Фердинанд: «В 36-37 лет я чувствовал боль после каждой игры, не понимаю, как у Тьяго Силвы всё получается»
11:36
Роберт Санчес: «Хочу вернуть «Челси» на вершину, выиграть АПЛ и Лигу чемпионов»
11:31
Роберт Санчес: «Мне было грустно уходить из «Брайтона»
28 Ноября
15:33
«Челси» не отпустит Брою в аренду
12:32
Судаков: «Мудрик объяснил мне, почему он до сих пор не заиграл в АПЛ»
11:36
«ПСЖ», «Челси» и другие топ-клубы ведут борьбу за полузащитника «Коринтианса»
11:22
Броя: «Многие игроки расстроились бы, получая мало игрового времени, но у меня другая ситуация»
04:13
Броя может сменить «Челси» на другой клуб АПЛ
00:50
Почеттино рассказал о трансферных планах «Челси» на январь
27 Ноября
23:46
«Челси» в 2023 году проиграл столько же матчей АПЛ, сколько за два предыдущих
22:54
«Наполи» не отпустит Осимхена в «Челси» в январе
21:45
Раскрыты трансферные планы «Челси»
18:19
​«Челси» пока не решил, что делать с Тьяго Силвой
05:15
«Челси» будет трудно продать Чалоба в январе
00:52
«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на 15-летнего рекордсмена Серии А
26 Ноября
23:26
Руководство «Челси» продолжает доверять Почеттино 1
23:21
Два клуба АПЛ нацелились на Лаутаро Мартинеса
21:49
Три гранда АПЛ поспорят с «Барселоной» и «Реалом» за 16-летнего бразильца 1
13:40
Травма Фати оказалась серьёзной
12:20
Почеттино – про ошибку Силвы: «Проблема в другом, у команды не было нужной энергии»
11:23
Ширер: «Гордон наслаждается своим временем в «Ньюкасле», он доставил много проблем Рису Джеймсу»
10:54
«Челси» выбирает, кого из трёх нападающих купить в январе
09:33
Реднапп: «Лэмпард мне сказал, что Мудрик быстрый, но он не понимает игру»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» приняла решение выкупить Канселу
11:30 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я всё ещё думаю, что игроки нынешнего состава заслуживают играть за «Манчестер Юнайтед»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Глен Джонсон: «Уверен, молодые игроки «Челси» в будущем станут звёздами»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Фернандеш должен взять на себя ответственность за матч с «Галатасараем»
11:09 · Англия. Премьер-лига
Продажа Салаха может открыть двери для трансфера Мбаппе в «Ливерпуль»
11:04 · Англия. Премьер-лига
У Опенда летом 2025 года появятся отступные в размере 80 миллионов евро, бельгиец мечтает играть в АПЛ
01:44 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Гвардиола – лучший тренер, о котором я мог мечтать»
00:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сможет подписать Мбаппе только при одном условии слухи
00:06 · Англия. Премьер-лига
Сака – второй игрок из топ-5 лиг, достигший отметки в 10 ассистов в текущем сезоне
29 Ноября
23:49 · Англия. Премьер-лига
​«Реалу» придётся заплатить за Кепу не меньше 25 млн евро
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пропустил 33 гола в первых 20 матчах сезона – такого не было 61 год
22:06 · Англия. Премьер-лига
Фати пропустит не менее двух месяцев слухи
21:16 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби подтвердил, что травма Фати оказалась серьёзной
20:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» следит за форвардом «Боруссии»
20:44 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» не предпринимал шагов в направлении де Дзерби
Все новости
Рекомендуем