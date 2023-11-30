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У Опенда летом 2025 года появятся отступные в размере 80 миллионов евро, бельгиец мечтает играть в АПЛ

30 Ноября 2023 • 11:04 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Хайденхайм
02.12 17:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда мечтает выступать в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Фабрицио Романо, летом 2025 года в контракте футболиста активируется пункт о сумме отступных, которые составят 80 миллионов евро.

Напомним, нападающий перебрался в «РБ Лейпциг» летом из французского «Ланса», где зарекомендовал себя как одного из лучших бомбардиров Лиги 1. На днях бельгиец в составе «красных быков» оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов.

В 12 матчах немецкой Бундеслиги Опенда отметился 9 голами и 3 ассистами в немецкой Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг луи опенда

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