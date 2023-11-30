Как может выглядеть таблица АПЛ, если всех нарушителей накажут

С «Эвертона» недавно сняли 10 очков в турнирной таблице Премьер-лиги, и команда в один миг очутилась в зоне вылета. Со снятием очков в Англии в обозримом будущем могут столкнуться и несколько других команд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этих ситуациях и пытается представитель, как может выглядеть турнирная таблица АПЛ.

За что наказали «Эвертон»?

«Эвертон» наказали за нарушение финансовых правил, а именно правил прибыльности и устойчивого развития. Клубы Премьер-лиги за трёхлетний период могут потерять не больше 105 миллионов фунтов. «Ириски» превысили допустимый порог – их убытки за период, который завершился сезоном 2021/2022, составили 124,5 миллиона фунтов.

Независимая комиссия решила, что «Эвертон» заслуживает снятия 10 очков. Никогда в топ-дивизионе Англии с команд не снимали так много баллов. Мерсисайдцы постараются обжаловать решение, но пока что клуб имеет то, что есть. У «ирисок» было 14 очков в активе, а теперь – 4. Команда занимает предпоследнее место в таблице Премьер-лиги, опережая «Бёрнли» только по разности голов.

Появилась информация о том, что «Бёрнли», «Лидс» и «Лестер» собираются подать иск против «Эвертона» на 300 миллионов фунтов. Якобы в такую сумму эти клубы, вылетавшие из АПЛ в последние годы, оценивают ущерб от того, что «ирисок» не наказывали раньше. Поговаривают, что если иск будет удовлетворён, то «Эвертон» окажется на грани банкротства, и с клуба могут снять ещё 9 баллов. Но об этом говорить преждевременно.

«Тоттенхэм» - всплыло старое дело

Недавно в прессе появилась информация о том, что со снятием очков может столкнуться «Тоттенхэм». Лондонцев якобы могут наказать за нарушение 15-летней давности. Так, при трансфере Джермейна Дефо «шпоры» задействовали агента, у которого не было необходимой лицензии. Правила запрещали такие сделки. Раньше это дело уже рассматривалось, и теперь, с учётом всплывших подробностей, его могут пересмотреть.

Сколько именно баллов могут снять с «Тоттенхэма», непонятно. Но британские СМИ говорят о том, что 15 лет назад с «Лутон Таун» за аналогичное нарушение списали 10 очков.

А что там с «Челси»?

У фанатов «Челси» тоже имеется повод для беспокойства. Есть информация о том, что во времена управления клубом Романом Абрамовичем «пенсионеры» проводили скрытые платежи через офшоры. Премьер-лига пока что не предъявила лондонскому клубу обвинения, поскольку все детали нуждаются в серьёзной проверке. Но если доказательства махинаций будут добыты, то история получит продолжение.

В прессе сообщалось о том, что «Челси» рискует столкнуться со снятием 30 очков. Откуда взялась именно эта цифра, до конца непонятно. Плюс поговаривают, что наказание может оказаться даже более суровым и представлять из себя исключение «пенсионеров» из Английской премьер-лиги.

«Манчестер Сити» - обвинений очень много

«Манчестер Сити», в отличие от «Челси», обвинения уже выдвинули. В феврале Премьер-лига сообщила, что «горожане» обвиняются в 115 нарушениях финансовых правил. Обвинения самые разные, условно их можно разделить на несколько групп. Понятно, что разбирательство всех этих пунктов займёт немало времени, и решение может быть вынесено нескоро. Учитывая объём, несложно догадаться, что «Манчестер Сити» грозит очень серьёзное наказание вплоть до понижения в классе на несколько дивизионов. Но забегать вперёд не стоит – не факт, что «горожан» признают виновными по всем эпизодам. Многие уже ожидали серьёзных санкций в отношении «Сити» пару лет назад, но клуб выиграл дело против УЕФА.

В британских СМИ «Манчестер Сити» и «Челси» по каким-то причинам ставят в один ряд, приписывая обоим клубам возможное снятие 30 очков как один из вариантов развития событий. При этом в регламенте Премьер-лиги в списке возможных наказаний для клубов со стороны независимой комиссии каких-то норм «от и до» нет. Очевидно, комиссия может снять такое количество баллов, какое посчитает нужным.

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Как может выглядеть таблица АПЛ

Как мы уже выяснили, лимитов по снятию очков в регламенте Премьер-лиги не прописано – каждый случай индивидуален. Плюс есть вопросы по срокам – разбирательство в отношении «Манчестер Сити» наверняка продлится ещё долго, а «Челси» пока даже не выдвинули обвинения. Но, конечно, велик соблазн пофантазировать. Давайте представим, как бы выглядела турнирная таблица АПЛ, если бы с клубов прямо сейчас списали бы столько очков, сколько пишут в прессе. Отнимаем у «Манчестер Сити» и «Челси» по 30 баллов, у «Тоттенхэма» - 10, а у «Эвертона» - ещё 9. Получаем такую картину:

М Команда Очки 1 Арсенал 30 2 Ливерпуль 28 3 Астон Вилла 28 4 Манчестер Юнайтед 24 5 Ньюкасл 23 6 Брайтон 22 7 Вест Хэм 20 8 Тоттенхэм 16 9 Брентфорд 16 10 Вулверхэмптон 15 11 Кристал Пэлас 15 12 Фулхэм 15 13 Ноттингем Форест 13 14 Борнмут 12 15 Лутон Таун 9 16 Шеффилд Юнайтед 5 17 Бёрнли 4 18 Манчестер Сити -1 19 Эвертон -5 20 Челси -14

Александр Тихий