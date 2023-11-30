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Фоден: «Гвардиола – лучший тренер, о котором я мог мечтать»

30 Ноября 2023 • 01:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
03.12 19:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о работе с Хосепом Гвардиолой.

Англичанин дебютировал в составе «горожан» в 17-летнем возрасте под руководством испанского наставника, впоследствии став важным игроком для команды.

«Пеп – лучший тренер, о котором я мог мечтать. Он невероятно внимателен к деталям, и в моей игре всё ещё есть множество компонентов, которые можно улучшить, особенно если говорить о текущей роли. Мне нужно быть более бдительным при обороне и лучше выбирать позицию – я знаю об этом и изо всех сил стараюсь исправить недочёты», – приводит City Xtra слова 23-летнего футболиста.

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