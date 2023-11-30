Сака – второй игрок из топ-5 лиг, достигший отметки в 10 ассистов в текущем сезоне

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака в десятый раз с начала сезона ассистировал товарищам по команде.

Коллектив Микеля Артеты забил пять безответных голов в первом тайме поединка Лиги чемпионов против «Ланса». Сака напрямую поучаствовал в двух взятиях ворот: на 21-й минуте англичанин отдал результативную передачу на Габриэля Жезуса, а спустя всего две минуты забил самостоятельно. В активе 22-летнего игрока «канониров» теперь десять результативных передач во всех турнирах в нынешней кампании – он стал вторым после Флориана Вирца («Байер») представителем пяти сильнейших европейских лиг, достигшим этой отметки.