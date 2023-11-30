Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака – второй игрок из топ-5 лиг, достигший отметки в 10 ассистов в текущем сезоне

30 Ноября 2023 • 00:06 Комментировать
Арсенал
6:0
Ланс
1 1.03 X 19.00 2 100.00
2-й тайм

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака в десятый раз с начала сезона ассистировал товарищам по команде.

Коллектив Микеля Артеты забил пять безответных голов в первом тайме поединка Лиги чемпионов против «Ланса». Сака напрямую поучаствовал в двух взятиях ворот: на 21-й минуте англичанин отдал результативную передачу на Габриэля Жезуса, а спустя всего две минуты забил самостоятельно. В активе 22-летнего игрока «канониров» теперь десять результативных передач во всех турнирах в нынешней кампании – он стал вторым после Флориана Вирца («Байер») представителем пяти сильнейших европейских лиг, достигшим этой отметки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака Флориан Вирц Байер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Ноября
00:06
Сака – второй игрок из топ-5 лиг, достигший отметки в 10 ассистов в текущем сезоне
29 Ноября
23:47
«Арсенал» забил «Лансу» 4 гола за 27 минут – повторение рекорда для команд АПЛ в Лиге чемпионов
22:34
«Арсенал» - «Ланс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:0
22:04
​Зинченко и Жезус – в основе «Арсенала» на матч с «Лансом»
02:39
Арсенал - Ланс: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Ноября
18:12
Арсенал — Ланс: бесплатный прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 29 ноября 2023
27 Ноября
13:15
​Арсенал – Ланс: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 29 ноября 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛАНС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
00:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сможет подписать Мбаппе только при одном условии слухи
00:06 · Англия. Премьер-лига
Сака – второй игрок из топ-5 лиг, достигший отметки в 10 ассистов в текущем сезоне
29 Ноября
23:49 · Англия. Премьер-лига
​«Реалу» придётся заплатить за Кепу не меньше 25 млн евро
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пропустил 33 гола в первых 20 матчах сезона – такого не было 61 год
22:06 · Англия. Премьер-лига
Фати пропустит не менее двух месяцев слухи
21:16 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби подтвердил, что травма Фати оказалась серьёзной
20:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» следит за форвардом «Боруссии»
20:44 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» не предпринимал шагов в направлении де Дзерби
20:13 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» хочет подписать топ-защитника 5 слухи
19:57 · Англия. Премьер-лига
​Тирни решил, где хочет играть
18:29 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» повесила огромный ценник на Антониу Силву – игрока связывают с «Манчестер Юнайтед»
18:22 · Англия. Премьер-лига
​Покупка «Манчестер Юнайтед» нового форварда зависит от Марсьяля слухи
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о травмах Алиссона и Жоты
16:20 · Англия. Премьер-лига
Журналистка Килес: «Думаю, де Лаурентис может отпустить Осимхена в январе»
16:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбыл из гонки за Москардо
Все новости
Рекомендуем