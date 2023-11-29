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​«Реалу» придётся заплатить за Кепу не меньше 25 млн евро

29 Ноября 2023 • 23:49 Комментировать

В летнее трансферное окно «Реал» арендовал у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу. Мадридский клуб провернул эту сделку из-за серьёзной травмы колена, которую получил Тибо Куртуа.

По завершению сезона «Реал» может выкупить Кепу у «Челси», но мадридцам придётся потратиться. Как сообщает TodoFichajes, за 29-летнего вратаря лондонцы затребуют не менее 25 миллионов евро.

В 13 матчах за «Реал» Кепа пропустил 10 голов. Ранее футболист говорил, что он хотел бы остаться в мадридском клубе на постоянной основе.

В среду «Реал» проводит матч Лиги чемпионов против «Наполи». Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции.

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