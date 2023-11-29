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«Манчестер Юнайтед» пропустил 33 гола в первых 20 матчах сезона – такого не было 61 год

29 Ноября 2023 • 23:03 Комментировать
Галатасарай
3:3
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» продолжает обновлять антирекорды по пропущенным мячам.

«Красные дьяволы» не сумели обыграть «Галатасарай» (3:3) в матче Лиги чемпионов, ведя со счётом 3:1 вплоть до 62-й минуты. На счету команды Эрика тен Хага теперь 33 пропущенных гола в 20 стартовых встречах нынешнего сезона во всех турнирах – худший для клуба показатель с сезона-1962/63 (тогда было пропущено 43 гола в 20 играх).

«Манчестер Юнайтед» замыкает турнирную таблицу своего квартета в Лиге чемпионов с четырьмя набранными очками, но по-прежнему сохраняет шансы на выход в 1/8 финала. В Премьер-лиге манкунианцы занимают шестую строчку с 24 баллами после 13 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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