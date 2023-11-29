Фати пропустит не менее двух месяцев

Нападающий «Брайтона» Ансу Фати получил серьёзную травму.

21-летний игрок отыграл лишь половину первого тайма в матче прошедшего тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», после чего был вынужден уйти на замену. Как позднее сообщил наставник «чаек» Роберто де Дзерби, испанец выбыл надолго, однако точные сроки не назывались. По обновлённым сведениям Relevo, арендованный у «Барселоны» футболист будет отсутствовать не менее двух месяцев. В ближайшее время форвард отправится в Каталонию, где начнёт процесс восстановления.

В активе Ансу Фати четыре забитых мяча и одна голевая передача в 14 встречах за «Брайтон».