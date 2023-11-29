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Де Дзерби подтвердил, что травма Фати оказалась серьёзной

29 Ноября 2023 • 21:16 Комментировать
Челси
...
Брайтон
03.12 17:00

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о повреждении нападающего Ансу Фати.

Испанец был вынужденно заменён на 21-й минуте недавнего матча Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Позднее в СМИ предположили, что повреждение 21-летнего игрока довольно серьёзно. Теперь эту информацию подтвердил и рулевой «чаек»: «К сожалению, мы надолго потеряли Фати из-за травмы», – приводит журналист Джек Россер слова итальянского специалиста.

Напомним, что «Брайтон» арендовал Ансу Фати у «Барселоны». В составе английского коллектива футболист провёл 14 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

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