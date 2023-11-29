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​«Манчестер Юнайтед» следит за форвардом «Боруссии»

29 Ноября 2023 • 20:55 Комментировать

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален находится на радарах многих европейских грандов. По данным журналиста Экрема Конура, в число клубов, которые следят за ситуацией Малена, входит английский «Манчестер Юнайтед».

В 18 матчах сезона 2023/2024 Мален записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего нидерландца в 35 миллионов евро.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Дониэлл Мален трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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