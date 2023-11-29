​«Реал» не предпринимал шагов в направлении де Дзерби

По завершению сезона 2023/2024 в «Реале» может смениться тренер. Действующий контракт Карло Анчелотти истекает летом, и слухи продолжают активно связывать итальянца с национальной сборной Бразилии.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Марио Кортегану, в «Реале» восхищаются работой Роберто де Дзерби. При этом мадридский клуб не предпринимал никаких шагов в направлении рулевого «Брайтона».

Отмечается, что главным кандидатом для «Реала» при уходе Анчелотти будет Хаби Алонсо. «Байер» под руководством испанца сейчас показывает впечатляющий футбол и результаты.

​«Реал» принял решение по Анчелотти и начал действовать

​У Анчелотти имеется письменное соглашение со сборной Бразилии – но есть нюанс