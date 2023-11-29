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​«Челси» хочет подписать топ-защитника слухи

29 Ноября 2023 • 20:13 Комментировать (1)

«Челси» настроен продолжать вкладывать деньги в усиление своего состава. Как сообщает TodoFichajes, лондонский клуб хочет подписать на левый фланг обороны Тео Эрнандеса. Француз сейчас комфортно чувствует себя в «Милане», но он не исключает возможности поиграть в престижной Премьер-лиге.

Тео Эрнандеса специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают в 60 миллионов евро. Это высокий ценник для футболиста оборонительной линии. В сезоне 2023/2024 Эрнандес провёл 15 официальных матчей в различных соревнованиях. В них 26-летний француз забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.

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Комментарии (1)
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InterSan
29 Ноября 2023 в 20:32
Маловато…..всего-то 60 млн. Тем более, для Челси.
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