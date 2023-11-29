«Челси» настроен продолжать вкладывать деньги в усиление своего состава. Как сообщает TodoFichajes, лондонский клуб хочет подписать на левый фланг обороны Тео Эрнандеса. Француз сейчас комфортно чувствует себя в «Милане», но он не исключает возможности поиграть в престижной Премьер-лиге.

Тео Эрнандеса специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают в 60 миллионов евро. Это высокий ценник для футболиста оборонительной линии. В сезоне 2023/2024 Эрнандес провёл 15 официальных матчей в различных соревнованиях. В них 26-летний француз забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.