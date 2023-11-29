​Тирни решил, где хочет играть

Защитник Киран Тирни принял решение по своему будущему. Как сообщает TeamTalk, 26-летний футболист хочет выступать поближе к дому, поэтому следующим летом он наверняка окажется в чемпионате Шотландии.

В настоящий момент Тирни выступает за «Реал Сосьедад» - испанский клуб летом арендовал игрока у «Арсенала». В «Сосьедаде» хотели бы сохранить Кирана в составе, однако он предпочитает вернуться на родину.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кирана Тирни в 25 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник провёл шесть матчей, в которых отдал один голевой пас.