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«Бенфика» повесила огромный ценник на Антониу Силву – игрока связывают с «Манчестер Юнайтед»

29 Ноября 2023 • 18:29 Комментировать

Молодой и перспективный защитник «Бенфики» Антониу Силва находится на радарах многих европейских грандов. В числе клубов, с которыми связывают 20-летнего футболиста, находится английский «Манчестер Юнайтед». Впрочем, трансфер Силвы будет дорогостоящим. По информации журналиста Экрема Конура, «Бенфика» не будет рассматривать предложения по игроку на сумму ниже 100 миллионов евро.

Таким образом, потенциальный трансфер Антониу Силвы может стать рекордным. Сейчас самым дорогим защитником является Йошко Гвардиол, за которого «Манчестер Сити» летом заплатил 90 миллионов евро.

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Бенфика Манчестер Юнайтед Антониу Силва трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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