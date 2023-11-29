В зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» может подписать нового футболиста на позицию нападающего. Впрочем, всё зависит от ситуации Антони Марсьяля – если француз останется, то новый форвард на «Олд Траффорд» вряд ли появится. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Джейкоба Стейнберга.

Действующий контракт 27-летнего Марсьяля рассчитан до лета. Если «Манчестер Юнайтед» не продаст игрока зимой, то рискует потерять его летом бесплатно.

В сезоне 2023/2024 Антони Марсьяль провёл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.