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​Покупка «Манчестер Юнайтед» нового форварда зависит от Марсьяля слухи

29 Ноября 2023 • 18:22 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» может подписать нового футболиста на позицию нападающего. Впрочем, всё зависит от ситуации Антони Марсьяля – если француз останется, то новый форвард на «Олд Траффорд» вряд ли появится. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Джейкоба Стейнберга.

Действующий контракт 27-летнего Марсьяля рассчитан до лета. Если «Манчестер Юнайтед» не продаст игрока зимой, то рискует потерять его летом бесплатно.

В сезоне 2023/2024 Антони Марсьяль провёл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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