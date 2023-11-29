Журналистка Килес: «Думаю, де Лаурентис может отпустить Осимхена в январе»

Журналистка Ана Килес вполне допускает, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен покинет свою команду в январское трансферное окно. Напомним, нигериец является главной целью лондонского «Челси».

«Аурелио де Лаурентис уже упустил несколько возможностей продать Осимхена за хорошие деньги. Одна из последних возможностей может прийти в январе, если «Челси» сделает предложение. Думаю, Осимхен может уйти, если «Наполи» получит действительно хорошее предложение», – цитирует Килес Sport Witness.

Ранее сообщалось, что Осимхен готов перейти в «Челси», несмотря на все нынешние проблемы клуба.