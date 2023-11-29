«Челси» выбыл из гонки за Москардо

Лондонский «Челси» решил выйти из гонки за полузащитником «Коринтианса» Габриэлем Москардо. По информации от Evening Standard, «пенсионеры» больше не будут пытаться приобрести бразильского опорника.

«Челси» смирился с тем, что гонку за Москардо с большой долей вероятности выиграет французский «ПСЖ», который предложил самому игроку и «Коринтиансу» наиболее выгодные условия сделки.

Напомним, Москардо был также интересен каталонской «Барселоне», чей спортивный директор Деку видит в полузащитнике будущую звезду.

Источник отмечает, что приоритетом «Челси» на январское трансферное окно станет покупка нового нападающего.