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«Челси» выбыл из гонки за Москардо

29 Ноября 2023 • 16:13 Комментировать
Коринтианс
...
Интернасьонал Порту Алегре
03.12 00:00

Лондонский «Челси» решил выйти из гонки за полузащитником «Коринтианса» Габриэлем Москардо. По информации от Evening Standard, «пенсионеры» больше не будут пытаться приобрести бразильского опорника.

«Челси» смирился с тем, что гонку за Москардо с большой долей вероятности выиграет французский «ПСЖ», который предложил самому игроку и «Коринтиансу» наиболее выгодные условия сделки.

Напомним, Москардо был также интересен каталонской «Барселоне», чей спортивный директор Деку видит в полузащитнике будущую звезду.

Источник отмечает, что приоритетом «Челси» на январское трансферное окно станет покупка нового нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Коринтианс ПСЖ Габриэль Москардо ещё теги

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