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«Манчестер Юнайтед» настаивает на трансфере Жоау Невеша

29 Ноября 2023 • 16:07 Комментировать
Бёрнли
...
Шеффилд Юнайтед
02.12 18:00

«Манчестер Юнайтед» продолжает настаивать на трансфере полузащитника Жоау Невеша из лиссабонской «Бенфики». По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, португалец является главной трансферной целью манкунианцев.

Отметим, что несмотря на нежелание «Бенфики» расставаться с молодым футболистом этой зимой, руководство «орлов» ничего не сможет поделать, если «Манчестер Юнайтед» заплатит отступные в размере 100 миллионов евро. Напомним, в подобной ситуации «Бенфика» год назад была с Энцо Фернандесом, который перешёл в «Челси» за 121 миллион евро.

Жоау Невеш ранее также был интересен таким клубам, как мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити».

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Бенфика Манчестер Юнайтед Жоау Невеш ещё теги

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