«Арсенал» в январе хочет приобрести нападающего «РБ Лейпцига»

Лондонский «Арсенал» продолжает поиски нового нападающего, которого хочет купить в зимнее трансферное окно. По информации от Football Transfers, «канониры» в январе попробуют провернуть сделку по форварду «РБ Лейпцига» Беньямину Шешко.

Отметим, что словен не успел провести и половины сезона в немецкой Бундеслиге после своего трансфера из австрийского «Ред Булл Зальцбурга». В «РБ Лейпциге» Шешко не является стабильным игроком основы, но топ-клубы всё равно высоко его котируют.

В нынешнем сезоне 20-летний Шешко отметился 3 забитыми голами в 9 матчах немецкой Бундеслиги. «Трансфермаркт» оценивает Беньямина в 30 миллионов евро.