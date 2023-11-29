Тьяго Силва: «Джеймс – отличный капитан для «Челси»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва похвалил своего партнёра по команде Риса Джеймса, который летом был назначен новым капитаном команды. Напомним, Силва проводит четвёртый сезон в составе «Челси», но летом ему не дали капитанскую повязку. Ранее Тьяго был капитаном таких клубов, как «Милан» и «ПСЖ».

«У меня действительно хорошие отношения с Рисом Джейсом. Я думаю, что он отличный капитан для «Челси». У него впереди большое будущее. Рис умеет прислушиваться к более опытным игрокам», – сказал Силва в интервью официальному сайту «Челси».

Джеймс пропустит следующую игру своей команды в АПЛ из-за красной карточки, которую получил в последнем туре.