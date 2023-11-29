«Тоттенхэм» не отпустит Хёйбьерга в аренду

Лондонский «Тоттенхэм» не собирается отпускать своего полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга в другой клуб на правах аренды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» готовы рассмотреть только продажу на постоянной основе.

Несмотря на слухи об интересе амстердамского «Аякса» и туринского «Ювентуса», «Тоттенхэм» в данный момент не хочет отпускать Хёйбьерга в аренду. Игрок не подходит под стиль главного тренера Анге Постекоглу, но кадровая ситуация с травмами не позволяет «шпорам» с лёгкостью расстаться с датчанином.

Под конец лета Хёйбьерга пытался арендовать мадридский «Атлетико», но «Тоттенхэм» ответил отказом.