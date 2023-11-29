Тьяго Силва: «Когда я перешёл в «Челси», то сразу почувствовал любовь с первого взгляда»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о том, что ощутил, когда летом 2020 года перебрался к «пенсионерам» на правах свободного агента из «ПСЖ». Напомним, в первом же сезоне бразилец выиграл с клубом Лигу чемпионов.

«Когда я перешёл в «Челси», то сразу почувствовал любовь с первого взгляда. Я всё ещё очень горд находиться в этом клубе. Мне нравится видеть, как мои дети играют за академию «Челси». Также моя жена постоянно рядом и даже хочет посещать все выездные матчи», – цитирует Силву журналист Фабрицио Романо.

Летом у Силвы заканчивается контракт с «Челси», но руководство не исключает продление соглашения с 39-летним защитником.