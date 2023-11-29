Маунт и Варан летом могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

Следующим летом «Манчестер Юнайтед» может расстаться с двумя футболистами. Речь идёт о центральном защитнике Рафаэле Варане и о полузащитнике Мэйсоне Маунте, который лишь в июле присоединился к команде за 65 миллионов евро из лондонского «Челси».

По информации от The Guardian, руководство «Манчестер Юнайтед» скептически относится к тому, что Маунт и Варан смогут вернуться на топ-уровень. К следующему сезону клуб хочет подойти с полностью укомплектованным составом, поэтому манкунианцы задумываются над поиском замены Маунту и Варану.

«Манчестер Юнайтед» в данный момент находится на шестом месте в Английской премьер-лиге.