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«Манчестер Сити» может потратить 175 миллионов евро на звёздного нападающего

29 Ноября 2023 • 14:01 Комментировать (1)

«Манчестер Сити» нашел усиление в атакующую линию. По сообщениям журналистов Todofichajes, в шорт-лист «горожан» попал нападающий сборной Португалии и «Милана» Рафаэл Леау. Чемпион АПЛ хочет оформить переход звездного игрока летом следующего года.

24-летний португалец связан контрактом с «россонери» до середины 2028 года. В его трудовом договоре с миланским грандом указана клаузула в размере 175 миллионов евро. «Горожане» со своими большими финансовыми возможностями способны выплатить эту сумму.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Леау провел 12 матчей. Нападающий записал на свой счет три гола и три ассиста.

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Комментарии (1)
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ингерман
29 Ноября 2023 в 14:19
ай вашпе нипанятна што он до сих пор в ентай памойке делаить.. кхе-кхе.. )))
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