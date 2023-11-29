«Манчестер Сити» может потратить 175 миллионов евро на звёздного нападающего

«Манчестер Сити» нашел усиление в атакующую линию. По сообщениям журналистов Todofichajes, в шорт-лист «горожан» попал нападающий сборной Португалии и «Милана» Рафаэл Леау. Чемпион АПЛ хочет оформить переход звездного игрока летом следующего года.

24-летний португалец связан контрактом с «россонери» до середины 2028 года. В его трудовом договоре с миланским грандом указана клаузула в размере 175 миллионов евро. «Горожане» со своими большими финансовыми возможностями способны выплатить эту сумму.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Леау провел 12 матчей. Нападающий записал на свой счет три гола и три ассиста.

Холанн установил сразу два рекорда Лиги чемпионов