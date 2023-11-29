Клуб Захаряна заинтересовался нападающим «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, который выступает на правах аренды за испанский «Хетафе», попал в сферу интересов двух представителей Ла Лиги. Об этом информируют журналисты таблоида The Sun.

Согласно данным источника, англичанин заинтересовал «Реал Сосьедад» и «Валенсию». Оба клуба заинтересованы в подписании Мэйсона летом следующего года. Арендное соглашение Гринвуда рассчитано до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел десять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.