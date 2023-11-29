«Арсенал» готов продать Ремсдейла следующим летом

Лондонский «Арсенал» открыт к тому, чтобы следующим летом расстаться со своим вратарём Аароном Ремсдейлом, который в этом сезоне потерял место в стартовом составе, уступив его Давиду Райе.

По информации от 90 min, руководство «Арсенала» будет блокировать любые попытки приобрести Ремсдейла в зимнее трансферное окно. Состав команды на этот сезон уже укомплектован, поэтому клуб не расстанется со своим запасным голкипером посреди кампании. Зато ближайшим летом Ремсдейл с большой долей вероятности покинет «Арсенал», за который выступает с лета 2021 года.

Напомним, Ремсдейла ранее связывали с такими клубами, как лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария».