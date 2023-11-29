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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» отложил продление контракта с Дайчем из-за снятия 10 очков

29 Ноября 2023 • 12:16 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Эвертон
02.12 20:30

Руководство «Эвертона» планировало в ближайшее время продлить контракт со своим главным тренером Шоном Дайчем. По информации от Mail Sport, планы руководства изменились из-за неопределённости, которая настигла клуб после снятия 10 очков из-за нарушения правил финансового фэйр-плея.

«Эвертон» сейчас находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 4 очками в активе. Руководство не спешит продлевать соглашение с тренером, чей договор с клубом истекает летом 2025 года.

Напомним, Дайч возглавил «Эвертон» в середине прошлого сезона, заменив на своём посту Фрэнка Лэмпарда. Специалист помог «ирискам» сохранить прописку в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч

Новости по матчу

28 Ноября
19:33
​Снятие 10 очков отложило переговоры «Эвертона» с Дайчем
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Сегодня, 29 Ноября
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