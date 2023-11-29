«Эвертон» отложил продление контракта с Дайчем из-за снятия 10 очков

Руководство «Эвертона» планировало в ближайшее время продлить контракт со своим главным тренером Шоном Дайчем. По информации от Mail Sport, планы руководства изменились из-за неопределённости, которая настигла клуб после снятия 10 очков из-за нарушения правил финансового фэйр-плея.

«Эвертон» сейчас находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 4 очками в активе. Руководство не спешит продлевать соглашение с тренером, чей договор с клубом истекает летом 2025 года.

Напомним, Дайч возглавил «Эвертон» в середине прошлого сезона, заменив на своём посту Фрэнка Лэмпарда. Специалист помог «ирискам» сохранить прописку в АПЛ.