«Ливерпуль» заплатил огромный бонус за Дарвина Нуньеса

Руководство «Ливерпуля» рассчиталось с лиссабонской «Бенфиков» за трансфер уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса. Как информирует This is Anfield, мерсисайдцы перевели на счет португальского клуба 9,8 миллиона евро в качестве бонусов за 60 матчей игрока в составе «красных».

Нуньес стал футболистом «Ливерпуля» летом прошлого года. Сумма сделки составила порядка 70 миллионов евро. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Дарвин провел 12 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.