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Артета объяснил, почему считает трансфер Троссара выгодной сделкой для «Арсенала»

29 Ноября 2023 • 12:10 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
02.12 18:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему считает трансфер полузащитника Леандро Троссара выгодной сделкой для своей команды. Напомним, бельгиец перебрался к «канонирам» зимой этого года из «Брайтона» за 24 миллиона евро.

«Я не знаю, как расценивать сделку с финансовой точки зрения, ведь я не экономист. Тем не менее, я знаю, что Троссар является потрясающим игроком. У него большой талант и особенно высокий интеллект, который позволяет играть так, как мы того хотим», – сказал Артета на пресс-конференции.

В этом сезоне Троссар отметился 3 голами и результативной передачей в 9 турах чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Леандро Троссар ещё теги

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