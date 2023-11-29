Артета объяснил, почему считает трансфер Троссара выгодной сделкой для «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему считает трансфер полузащитника Леандро Троссара выгодной сделкой для своей команды. Напомним, бельгиец перебрался к «канонирам» зимой этого года из «Брайтона» за 24 миллиона евро.

«Я не знаю, как расценивать сделку с финансовой точки зрения, ведь я не экономист. Тем не менее, я знаю, что Троссар является потрясающим игроком. У него большой талант и особенно высокий интеллект, который позволяет играть так, как мы того хотим», – сказал Артета на пресс-конференции.

В этом сезоне Троссар отметился 3 голами и результативной передачей в 9 турах чемпионата Англии.