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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа может вернуться в АПЛ

29 Ноября 2023 • 11:58 Комментировать

Звездный испанский голкипер Давид де Хеа, который в настоящий момент является свободным агентом, может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Как стало известно журналистам портала Todofichajes, в подписании 33-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм», подыскивающий усиление во вратарскую линию. «Шпор» привлекает то, что де Хеа можно подписать совершенно бесплатно. Сделка может быть оформлена в январское трансферное окно.

Напомним, что Давид долгое время выступал в чемпионате Англии. Испанский голкипер защищал ворота «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год.

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