Де Хеа может вернуться в АПЛ

Звездный испанский голкипер Давид де Хеа, который в настоящий момент является свободным агентом, может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Как стало известно журналистам портала Todofichajes, в подписании 33-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм», подыскивающий усиление во вратарскую линию. «Шпор» привлекает то, что де Хеа можно подписать совершенно бесплатно. Сделка может быть оформлена в январское трансферное окно.

Напомним, что Давид долгое время выступал в чемпионате Англии. Испанский голкипер защищал ворота «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год.