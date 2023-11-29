Гари Невилл объяснил, почему считает «Арсенал» претендентом на титул

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о шансах лондонского «Арсенала» стать чемпионом Премьер-лиги.

«Я считаю, что у этого состава «канониров» намного больше шансов выиграть золото, чем у команды прошлых лет. У нынешнего «Арсенала есть мощь и функциональность, это делает их грозной силой», - гласит сообщение Невилла в социальных сетях.

После 13 туров Английской премьер-лиги подопечные Микеля Артеты набрали 30 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Лондонская команда опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на одно очко.

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