Фердинанд: «В 36-37 лет я чувствовал боль после каждой игры, не понимаю, как у Тьяго Силвы всё получается»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не понимает, как центрбеку «Челси» Тьяго Силве удаётся поддерживать топ-уровень в возрасте 39 лет.

«В 36-37 лет я чувствовал боль после каждой игры. Я просто не понимаю, как у Тьяго Силвы всё получается. Это не реально. Вам нужно уважать его профессионализм. Он плохо провёл матч против «Ньюкасла», но кому до этого есть дело?», – цитирует Фердинанда журналист Саймон Филлипс.

Напомним, в конце сезона у Силвы истекает контракт с «Челси». Тем не менее, ранее появились слухи, что в январе руководство «синих» будет готово обсудить с бразильцем новое соглашение.