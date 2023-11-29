Холанн стал лучшим бомбардиром в 2023 году, обогнав Кейна

Центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отметился голом во вчерашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига» (3:2).

Этот мяч стал для норвежского форварда 50-м в текущем году. Эрлинг стал самым результативным футболистом в 2023 году, обогнав нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна, в активе которого 49 голов.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года. Срок действующего контракта между скандинавом и «горожанами» рассчитан до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 180 миллионов евро.