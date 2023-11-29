Роберт Санчес: «Хочу вернуть «Челси» на вершину, выиграть АПЛ и Лигу чемпионов»

Голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес рассказал о своих главных целях на будущее. 26-летний вратарь «синих» хочет поскорее вернуть свою команду на топ-уровень.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов, чемпионат мира, Английскую премьер-лигу, проведя при этом наибольшее количество сухих матчей. Я не говорю, что обязательно всего этого достигну, но я буду стараться изо всех сил», – приводит слова Санчеса журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Санчес присоединился к команде Маурисио Почеттино минувшим летом из «Брайтона», где числился с 2013 года. К сегодняшнему дню Роберт пропустил 20 мячей в 13 матчах чемпионата Англии.